Фото: avito.ru
Коттедж площадью 400 квадратных метров на участке 13 соток продают в поселке Фирсово под Барнаулом за 13,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом находится у леса и построен по индивидуальному проекту. На участке распланированы зона отдыха с детской площадкой и сад, где растут плодовые деревья и кустарники.
На первом этаже коттеджа находятся тамбур, гардеробная, санузел, кухня, столовая, кабинет, гостиная с отдельно предусмотренной каминной зоной, бильярдная. Также есть баня, где находится комната отдыха с угловыми панорамными окнами.
С кухни имеется выход на террасу и открытую зону летних завтраков. На первом этаже везде выполнены теплые полы с регулировкой по зонам. Также на первом уровне есть гараж на два автомобиля и котельная.
На втором этаже находятся две спальни-детские с совмещенным балконом, спальня с отдельным санузлом, душевой и ванной, гардеробной, выходом на свой балкон и видом на лес, прачечная, санузел с ванной и душевой, гостевая.
Чистовая отделка в доме выполнена частично.
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