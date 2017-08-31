Руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов заявил, что 1 сентября рядом с Землей пролетит астероид Florence, сообщает РИА Новости.
Размер астероида составляет примерно 4,4 км.
"Потенциально опасные астероиды начинаются с семи млн км — вот этот астероид, который летит, он находится где-то на границе. Но он очень крупный. Один из крупнейших, которые подлетают", — заявил Липунов.
При этом он отметил, что Земле пролет астероида угрожать не будет.
Комментарии