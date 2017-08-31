Международные резервы России за неделю увеличились на 0,1% и на 25 августа составили $420,5 млрд, сообщают в пресс-службе Центробанка.
"Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил $420,5 млрд, повысившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%", — говорится в сообщении.
Рост международных резервов является результатом "совокупного положительного влияния переоценки, монетизации золота и прироста остатков в иностранной валюте на счетах клиентов-резидентов в Банке России".
На 11 августа международные резервы России составили $419,9 млрд.
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