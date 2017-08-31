В Барнауле на улице Юрина на остановке "Парк Юбилейный" произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, водитель автомобиля был пьян, выворачивал с улицы Брянской на улицу Юрина. Мотоцикл ехал по Юрина. В итоге мотоциклиста увезли на "скорой".
"Страшно, конечно... Единственное, что известно, — зовут его Саша. Парень остался без ноги, оторвало. Неизвестно, чем закончится... Он молодой, 27 лет всего, как он сказал. Крови много потерял... ооооочень много", — рассказал один из очевидцев, который, с его слов, первым оказывал помощь пострадавшему.
"Мотоциклист ехал на зеленый свет светофора по Юрина, а водитель автомобиля выворачивал с Брянской. Автомобилист был в нетрезвом состоянии, это было видно после того, как он вернулся на место происшествия (прежде он скрылся). Авария произошла прямо перед моими глазами", — рассказывает еще один очевидец.
Он же отмечает, что практически ни у кого не оказалось аптечки из тех немногих, кто остановился, чтобы "оказать помощь, а не для того, чтобы сделать фото".
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