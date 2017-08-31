Новый клип "Ленинграда" под названием "Ч.П.Х." за три часа набрал почти 500 тысяч просмотров и оказался на первом месте в списках трендов русскоязычного сегмента YouTube.
Начинается клип вполне культурно, действо происходит в одном из баров Петербурга. Женщина оказалась там проездом и пытается заказать дорогое шампанское. Сергей Шнуров предлагает "не мять тити" и брать сразу "водки литер".
Впрочем, несмотря на культурное начало, ближе к концу по концентрации ненормативной лексики на 30 секунд времени клип также выбивается в лидеры. Видео по ссылке.
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