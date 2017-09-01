Пятница, 1 Сентябрь, 01:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,62
Brent

14°
Обь
138см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Бабье лето на весь сентябрь пообещал россиянам глава Гидрометцентра

, ИА "Амител"
В сентябре температура будет немного превышать норму

Фото: Vladimir.kp.ru

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый сентябрь, передает РИА Новости.

"Бабье лето будет, на всей европейской территории России будет теплая погода, сентябрь будет теплым", — Вильфанд.

По его словам, в сентябре температура будет немного превышать норму, количество осадков сохранится на обычном уровне.

"Первого, второго и третьего сентября температура будет выше 20 градусов, 4 и 5 сентября — 15-20 градусов, так что вполне можно говорить о раннем бабьем лете. Бабье лето — это период очень сухой и теплой погоды после ненастья. И действительно, последние дни были очень ненастными. Конечно, мы прогнозируем, что будут ещё периоды бабьего лета, о которых мы будем оповещать с большим удовольствием", — сообщил Вильфанд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< сентябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
01:01
Маленькие дорожные знаки вскоре появятся на дорогах России 0
00:32
Бабье лето на весь сентябрь пообещал россиянам глава Гидрометцентра 0
23:59
МВД отреклось от наградного пистолета Умара Джабраилова 0
23:49
Порошенко предложили сделать Крым островом, отделив его каналом от материка 0
23:28
Новый клип "Ленинграда" "Ч.П.Х." стал хитом русского YouTube 0
22:54
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в Барнауле 0
22:37
Международные резервы России увеличились за неделю до $420,5 млрд 0
22:26
Астероид размером с город приблизится к Земле в День знаний 0
21:48
Генпрокуратура сообщила о росте количества жалоб россиян на коррупцию 0
21:26
Выжившую в массовом убийстве под Тверью суд не признал потерпевшей 2
21:01
Поклонская разглядела "сатанинский знак" перед премьерой "Матильды" 2
20:35
Мертвые синицы падают с неба в подмосковных Мытищах 0
20:10
Совпадение: 31 августа родились Алексей Учитель и Матильда Кшесинская 0
20:06
Лето, пока!: как прошли последние летние дни в Барнауле 0
20:01
ФСБ задержала людей, готовивших теракты в Москве и области в День знаний 1
19:43
Forbes назвал самых влиятельных россиян за последнее столетие 2
19:33
Забег по самым живописным местам пройдет в Горном Алтае. Почему это невероятно интересно? 3
19:17
Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с Америкой 1
19:06
Коротко о главном: дороги Барнаула, платные парковки и падение с моста
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 августа
19:00
Новый поворот: как меняются дороги Барнаула
Рассказываем все самое интересное о том, как строят и ремонтируют дороги Барнаула
18:49
Голодающим северокорейским солдатам приказали воровать кукурузу 5
18:42
Депутаты Барнаульской гордумы собрались на последнюю сессию 0
18:40
Дороги за 200. Игра Amic.ru 0
18:36
Горожан приглашают на форум "Уютный Барнаул" 5 сентября 0
18:24
Студию Алексея Учителя в Петербурге забросали "коктейлями Молотова" 4
18:09
Россия заняла второе место в мировом рейтинге армий 4
18:00
Как правильно оценить стоимость квартиры? 0
17:59
"Подари улыбку": читатели Amic.ru дарят хорошее настроение Барнаулу 0
17:52
Участок улицы Эмилии Алексеевой восстановили в Барнауле 3
17:40
Около 500 тысяч кардиостимуляторов отозвали в США из-за угроз кибератак 0
17:33
Более 1300 полицейских будут охранять детей 1 сентября в Алтайском крае 0
17:21
Вот и лето прошло: депутаты АКЗС вернулись с летних каникул 12
17:13
Экс-директор "Гоголь-центра" рассказал об "опричном людоедстве" в России 7
17:02
Сергей Дугин пообещал барнаульцам комфортные и уютные дворики 27
16:49
Рост цен и бедность остаются главными проблемами россиян 4
16:33
Школьники в барнаульском лицее будут учиться по экспериментальной методике 2
16:23
Ушла эпоха: со здания Центрального рынка в Барнауле сняли буквы 3
16:12
Недетское видео: КПРФ в Барнауле обвинили в политической эксплуатации детей 32
16:06
Пропавшую в начале июля бийчанку ищут волонтеры в Алтайском крае 0
16:00
В помощь школьнику: ТОП-5 приложений для смартфона 0
15:58
Несчастный случай: подробности падения мужчины с нового моста в Барнауле 0
15:52
Десяток черепов обнаружили на берегу реки Иртыш 1
15:37
Власти: Барнаул будет полностью готов к отопительному сезону до 15 сентября 4
15:24
Акция "Терроризму нет" пройдет в столице Алтайского края 3 сентября 2
15:12
Клуни, Майкл Джексон и Китано. Главные фильмы 74-го фестиваля в Венеции 0
15:03
Стоп-кадр. Суровый алтайский перевозчик известной субстанции 1
14:52
АлтГУ 1 сентября проведет open air в университетском дворике 1
14:40
"Мясной" праздник пройдет в Барнауле 2 сентября 0
14:33
17-летняя жительница Новосибирска едва не утонула в Оби 1
14:22
Где на Алтае грибы собирать 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.