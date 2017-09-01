Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый сентябрь, передает РИА Новости.
"Бабье лето будет, на всей европейской территории России будет теплая погода, сентябрь будет теплым", — Вильфанд.
По его словам, в сентябре температура будет немного превышать норму, количество осадков сохранится на обычном уровне.
"Первого, второго и третьего сентября температура будет выше 20 градусов, 4 и 5 сентября — 15-20 градусов, так что вполне можно говорить о раннем бабьем лете. Бабье лето — это период очень сухой и теплой погоды после ненастья. И действительно, последние дни были очень ненастными. Конечно, мы прогнозируем, что будут ещё периоды бабьего лета, о которых мы будем оповещать с большим удовольствием", — сообщил Вильфанд.
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