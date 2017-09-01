Дорожные знаки уменьшенного формата начнут использовать по всей территории России после того, как их опробовали в Москве и других городах страны, сообщает "Интерфакс".
"На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата. До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты", - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По его словам, комиссия также поддержала идею снижения общего количества дорожных знаков, которые носят информацию вспомогательного характера для водителей.
Ранее знаки уменьшенного размера (50 на 50 и 40 на 40 сантиметров) в рамках эксперимента появились в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире.
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