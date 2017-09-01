Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве 21-летней давности, сообщает региональный СК.
Отмечается, что расправа над местным жителем 1968 года рождения была совершена 21 декабря 1996 года на почве неприязненных отношений.
По версии следствия, задержанный 1977 года рождения выстрелил в голову знакомому. Тело убитого нашли в лесополосе.
Сообщается, что мужчине удавалось скрываться от следствия на протяжении более 20 лет при помощи фальшивого паспорта. Причем его заочно обвинили и заодно приговорили к заключению под стражу еще в прошлом тысячелетии.
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