Несколько рейсов из разных городов, следовавших до Новосибирска, сели в пятницу, 1 сентября, в аэропорту Барнаула из-за тумана. Подробности сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта.
Ночью и утром 1 сентября на территории аэропорта Толмачёво в Новосибирске и в зоне подхода стоял густой туман с минимальной видимостью в 50 метров. Из-за погодных условий не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска и были отправлены в Барнаул четыре рейса. Это рейс S7 173 из Москвы, S7 3338 из Санкт-Петербурга, S7 8290 из Оша и S7 864 из Пекина.
Кроме того, по данным на 9 утра местного времени, были задержаны рейсы S7 174 Новосибирск – Москва (до 11:30), S7 178 Новосибирск – Москва (до 09:45), ДР 420 Новосибирск – Москва (до 11:05), S7 3051 Новосибирск – Нижневартовск (до 11:30), S7 857 Новосибирск – Прага (до 10:00), СУ 1307 Новосибирск – Москва (до 11:20).
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Отправка этих рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки.
Комментарии
Четыре лишних борта в аэропорту.
Где разместили то их
Сию наблюдаю на флайтрадаре как один из них шарашит в новосиб уже. Причем почти над автодорогой. Над Черепаново успел набрать высоты 5500 где-то и начал снижение )