Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о приоритетах работы Госдумы на осеннюю сессию.
По словам Исаева, в осеннюю сессию планируется рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за непропуск машин скорой помощи, а также за нападение на врачей. Отдельно депутат остановился на предстоящем бюджетном процессе: "Мы видим, что экономика начинает оживать, наметился определенный рост". Также он рассказал, что в предстоящую сессию в Госдуме обсудят распределение доходной части бюджета между Федерацией, муниципалитетами и регионами.
Что касается регулирования МРОТ, то, по словам депутата, для решения этого вопроса весной в Госдуме была создана межфракционная рабочая группа: "Мы ведем интенсивные переговоры с правительством и думаем, что уже в осеннюю сессию мы выйдем на принятие соответствующего решения".
"Мы предполагаем, что в течение максимум двух лет МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума трудоспособного человека, потому что за полный рабочий день человек не может получать денег меньше, чем деньги, на которые он в состоянии прожить", — уверенно заявил Исаев.
Исаев считает, что введение такого "прожиточного МРОТа" может вызвать легализацию заработных плат.
"Мы понимаем, что часто бывает такая ситуация, когда работодатель номинально платит минимальный размер оплаты труда, а значительную часть заработной платы — в конверте. Если мы увеличиваем МРОТ, то конвертная часть объективно будет сокращаться, легальная — возрастать", — продемонстрировал логику парламентарий.
Кроме того, в осеннюю сессию будет обсуждаться вопрос о структуре прожиточного минимума. "И я думаю, что в весеннюю сессию следующего года будет приниматься решение. Дискуссия между профсоюзами, работодателями, правительством по этому вопросу началась, мы тоже в нее, безусловно, включимся", — заверил Исаев.
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