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Из гроз в солнце и жару: какими будут первые выходные осени на Алтае

, ИА "Амител"
Суббота обещает быть дождливой, а воскресенье — солнечным

Фото: гудфон.рф

Первые выходные наступившей осени в Алтайском крае пройдут в условиях нестабильной погоды — в субботу ожидаются осадки, а в воскресенье — солнце.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 2 сентября в крае на большей части территории дожди, грозы. Дневные температуры составят +21...+26 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле 2 сентября также ожидается дождь, гроза. Днем +21...+23 градуса. Ветер до девяти метров в секунду.

А вот на воскресенье, 3 сентября, в регионе прогнозируют солнечную погоду. Днем +23...+28 градусов. Ветер западный, до 12 метров в секунду.

В Барнауле также солнечно, днем до +25 градусов. Ветер западный, до девяти метров в секунду.

Также отметим, что на выходные в крае передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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