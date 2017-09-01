Фото: гудфон.рф
Первые выходные наступившей осени в Алтайском крае пройдут в условиях нестабильной погоды — в субботу ожидаются осадки, а в воскресенье — солнце.
Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 2 сентября в крае на большей части территории дожди, грозы. Дневные температуры составят +21...+26 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле 2 сентября также ожидается дождь, гроза. Днем +21...+23 градуса. Ветер до девяти метров в секунду.
А вот на воскресенье, 3 сентября, в регионе прогнозируют солнечную погоду. Днем +23...+28 градусов. Ветер западный, до 12 метров в секунду.
В Барнауле также солнечно, днем до +25 градусов. Ветер западный, до девяти метров в секунду.
Также отметим, что на выходные в крае передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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