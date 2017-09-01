Похоже, еще один продукт удостоился праздника в свою честь. В 2018 году в Рубцовске отметят День помидора. Организаторы обещают, что с томатом будут связаны не только рецепты, приготовление соусов, но и конкурсы. Также возможны помидорные бои, пишут "Вести Алтай".
Провести День помидора в Рубцовске взялись не случайно. Этот овощ в алтайском городе на особом почете. В Рубцовске растет сорт "Розовый мед", плоды которого отличаются весом до полутора килограммов. Интересно, что семена этих томатов местные фермеры отправляют по всей России и даже в европейские страны.
День помидора отметят уже в 2018 году. Организаторы уже разработали логотип, также началась совместная с рубцовскими рестораторами и фермерами работа над программой. Кроме того, праздник внесли в реестр туристических дней Алтая.
Добавим, в Алтайском крае уже празднуют День вареника, в Бийске проходит фестиваль в честь пельменя. Также на Алтае традиционно отмечают День сыра.
Комментарии
Хрен тоже не плохо растет на Алтае. Нужно учредить праздник хрена, рассылать по всему миру корешки на рассаду с надписью "А вот хрен Вам!". Тут уж точно конкурентов не будет.
Надо еще День Карлина замутить.
помидор-заморский овощ,облепиха кажется наша.Замутить день Облепихи лучше в Алтайском крае