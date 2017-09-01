Фото: rusdtp.ru
Резкий рост количества смертельных дорожных аварий прогнозирует ГИБДД в России после 2018 года, сообщает "Коммерсант".
Такие нерадужные ожидания связаны с тем, что в нашей стране происходит старение водителей и автопарка.
Кроме того, в России происходит неконтролируемая автомобилизация населения. Как отмечает издание, данный прогноз содержится в представленном накануне проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.
Что касается мер, посредством которых предполагается бороться с аварийностью, то среди них называется: увеличение числа камер фиксации нарушений, экономическое стимулирование водителей к соблюдению правил дорожного движения и использование "высокотехнологичной электронной техники".
В прогнозе также приводятся вполне конкретные цифры. В 2022 году на дорогах будут гибнуть около 30 тысяч человек, то есть повторится ситуация, наблюдавшаяся в 2007 — 2008 годах.
Предотвратить такой сценарий как раз планируется путем реализации стратегии безопасности дорожного движения.
Первый ее этап рассчитан на 2018 — 2020 годы, который вытекает из принятой ранее федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения 2013–2020 годов" с общим финансированием в 35,6 млрд рублей.
Основным же этапом станет двухлетний период 2021–2023 годов, правда, конкретных мероприятий для него пока не указано.
Комментарии
Экстрасенсы?
Еще с бОльшим раздолбайством и пофигизмом надо это связывать.
Короче, выдавят с дорог "старые" авто. Насчёт бесконтрольности- за взятки не надо права выдавать; от нарушителей на дорогах не надо взятки брать; сокращать не рядовой состав гибдд, а генералов-миллионеров; ну и главное-качество дорог. Нормальное поведение водителей отсюда и вытекает.
Странно, что увеличение количества камер не привело к уменьшению смертельных дтп?
Зато привело к увеличению пьяных дтп. Наверное камеры не умеют определять трезвость водителя?
А может это связано с тем, что ГИБДД заставляют дежурить не в кустах, а на опасных участках дорог?
надо встречные полосы разделять, чтоб уменьшить опасность