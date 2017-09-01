Фигурное катание — пожалуй, один из самых красивых, изящных и зрелищных видов спорта. В Барнауле с 2008 года работает Клуб фигурного катания "СИБИРСКИЙ ЛЕД", где могут заниматься как дети, так и взрослые! В клубе действуют спортивно-оздоровительные, начальной подготовки и учебно-тренировочные группы, где тренируется более 100 спортсменов.
Все они разделены по уровню подготовки и возрасту, что позволяет сделать тренировочный процесс максимально эффективным. На занятия принимают детей с 4 лет — это самый подходящий возраст для развития всех необходимых навыков фигурного катания. В клубе работают пять тренеров, два хореографа и два помощника тренера, которые имеют большой опыт работы с детьми, знают, как мотивировать ребенка на занятия и достижение результата.
Главная задача ─ сделать так, чтобы фигурное катание приносило удовольствие. Именно поэтому больше всего здесь ценится дружеская атмосфера, здоровый спортивный дух и творческий подход к работе. Клуб "Сибирский лед" является членом Федерации фигурного катания на коньках Алтайского края. Спортсмены клуба активно принимают участие в соревнованиях в Барнауле и других городах Сибири, занимают призовые места, выполняют разряды.
"Сибирский лед" гордится также молодежными (с 13 лет) и взрослыми группами (без ограничений по возрасту) любителей фигурного катания, которые являются призерами любительских соревнований, выступают с показательными номерами и участвуют в мастер-классах. Здесь не важен возраст, ведь все занимающиеся в клубе — одна команда!
За годы существования "Сибирский лед" организовал три ледовых шоу, каждое из которых собирало по три тысячи зрителей. Клуб выступил в качестве организатора десятков мастер-классов по фигурному катанию, показательных выступлений в парках и на хоккейных коробках Барнаула, а также других городов и районов Алтайского края.
Клуб организует группы в разный районах города:
Группы в Центральном районе (Дворец Зрелищ и спорта, проспект Социалистический, 93)
Группы в Индустриальном районе (ЛДС "Динамо" (Карандин Арена), улица Жасминная, 3)
Желающие записаться на занятия могут обращаться по телефону:
+7 (3852) 69-53-03
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