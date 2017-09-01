Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев, сообщается на сайте президента страны.
Как отмечается, нововведения вступят в силу с начала 2018 года. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля "Об усилении контроля за въездом на Украину, выездом с Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", — говорится в сообщении.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил о том, что россиян в первую очередь коснется решение о введении биометрического контроля для иностранцев, которые пересекают территорию государства.
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