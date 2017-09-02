У экс-президента Украины Виктора Януковича и его гражданской жены Любови Полежай после переезда в Россию родился сын, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".
Как сообщается, мальчик родился в 2014 году, сейчас ему уже три года.
В феврале бывший президент Украины Янукович в интервью Der Spiegel рассказал о разводе со своей супругой Людмилой, с которой он прожил 45 лет. Он рассказал тогда, что живет с сестрой своей бывшей кухарки, с которой вместе сбежал с Украины. Правда, позже его пресс-служба опровергла текст интервью.
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