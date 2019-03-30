Договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки был подписан 152 года назад — 30 марта 1867-го. Император Александр II продал полуостров за 7,2 миллиона долларов. При этом 49-м штатом США Аляска стала лишь 3 января 1959 года.

По сей день история передачи этой земли окутана тайнами. Существует версия, что Аляску никто не продавал, а сдали на 100 лет в аренду, и Никита Хрущев в 1957 году просто отдал её американцам. Многие историки утверждают, что договор о передаче Аляски Соединённым Штатам не подписывался ни Российской империей, ни СССР.

Главной причиной продажи земли можно назвать её удаленность. У империи не было ни средств, ни ресурсов на развитие такой далекой территории. Кроме этого, в Аляску начали подтягиваться американские старатели и англичане, и русское правительство опасалось войны, к которой не было готово. И тогда родилась идея о продаже. Первой она появилась у брата императора Константина Романова, который занимал пост главы Морского штаба России. Это предложение Александр II одобрил и подписал договор о продаже заморских земель за 0,05 доллара за гектар со всем имуществом, на нем расположенным.

Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года. Сразу после передачи территории США в Ситку вошли американские войска, которые разграбили Собор Архангела Михаила, частные дома, а генерал Джефферсон Дэвис приказал всем русским оставить свои дома американцам.

Факт: когда покупалась Аляска, за одно-единственное трёхэтажное здание в центре Нью-Йорка казначейство штата выложило больше, чем американское правительство за весь полуостров.

Интересно, что на Аляске был введен действовавший в США григорианский календарь. Таким образом, жители Аляски легли спать 6 октября, а проснулись 18 октября.

Еще одна тайна с деньгами, которые получила Российская империя за земли. Корабль "Оркни" с золотыми слитками, купленными на доллары в Лондоне, затонул, когда подходил к Санкт-Петербургу. Компания, зарегистрировавшая груз, объявила себя банкротом, и ущерб возместили только частично. А на полуострове в это время началась золотая лихорадка, и за 30 лет там добыли золота на 200 миллионов долларов.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 18 октября 2017 года