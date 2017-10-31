Фото: Amic.ru
Жители Алтайского края с начала 2017 года взяли ипотечных кредитов на сумму 12 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры журналистам назвал на пресс-конференции 30 октября министр экономического развития регионального правительства Николай Чиняков.
Так, в период с января по август 2017 года в Алтайском крае было выдано ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей. Прирост составляет около 24%.
Николай Чиняков уверен, что всплеск спроса на ипотеку в Алтайском крае связан, прежде всего, со снижением ставок, ростом доходов населения.
В связи с этим отмечается прирост на рынке строительства.
"На эти процессы повлияло несколько факторов, связанных с уменьшением ставки по ипотеке, а также отложенный спрос. Если в предыдущие годы у жителей Алтайского края была ставка на сбережение, то теперь наблюдается тенденция долгосрочных инвестиций", — сообщил Николай Чиняков.
При этом алтайский министр отметил, что рост инвестиций в экономику в 2017 году составляет около 80 миллиардов рублей, что немного ниже, чем несколько лет назад. Как пояснил Николай Чиняков, темпы роста в районе 5-6 % — отличные результаты, которые опережают всероссийские показатели. Также он добавил, что в регионе наблюдаются темпы роста производства пищевых продуктов.
В июле 2017 года Министерство экономического развития Алтайского края сообщало, что на тот момент с начала года банки выдали кредитов на 88 миллиардов рублей. Более половины займов в крае (около 51 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 24,1 миллиарда рублей субъектам малого и среднего предпринимательства.
Комментарии
Дело в том, что ипотека остается самым главным и почти единственным инструментом, позволяющим приобрести жилье в собственность. Другого не дано. А жить где-то надо, чем успешно пользуется государство с банкирами, обирая и без того нищее население.
Импотечников больше. Стройка почти встаёт. Парадокс..
Николай Чиняков уверен, что всплеск спроса на ипотеку в Алтайском крае связан, прежде всего, со снижением ставок, ростом доходов населения.А ГДЕ РОСТ ДОХОДОВ ТО,НАВЕРНОЕ ВЫ БРЕДИТЕ ТОВАРИЩ.
НЕ ВЕРЮ ОЧЕРЕДОЙ БРЕД ЖОПОРУКИХ
Народ писал, что вроде как мутит таким образом над снижением процентной ставки. Как с кредитами: овер 50% новых кредитов идут на погошение старых ("рост" экономики).
БЕЗЫСХОДНОСТЬ - если коротко
Николай Чиняков уверен, что всплеск спроса на ипотеку в Алтайском крае связан, прежде всего, со снижением ставок, ростом доходов населения.
Рост доходов - это правда?
народ стремится имеющиеся накопления потратить, деньги зримо обезцениваются
все не так плохо
все гораздо хуже
Перед переломом тренда всегда идёт его ускорение. Рекордный год для ипотеки. Да. А что дальше? Правильно - провал спроса, снижение цен, банкротство застройщиков. Ждём
31.10.2017 11:08
- гость -
все не так плохо
все гораздо хуже
поясните мысль
сюда же относится и рефинансирование, брали на 10 лет теперь переоформляют на 20. вот и весь рост
знакомый работает в очень крупной строительной компании, говорит, что скоро будет ж... поэтому не дожидаясь ищет работу за уралом
Что за бред??? Где вы видели снижение ставок по ипотеке??? Как были минимум 12% так и есть, а цены на недвижимость ползут и ползут вверх!
Это Алес (п-ц)
ипотека у нас практически по мерканьскому сценарию идет , скоро будет попа и куча свободных квартир - живите кто хотите!