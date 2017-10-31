Фото: barnaul.org
Рабочую группу по защите прав дольщиков создали в Барнауле из чиновников различных ведомств. Первое заседание данной структуры состоялось в краевой столице накануне.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, руководителем межведомственной рабочей группы стал заместитель сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. В состав структуры включены представители Государственной жилищной инспекции, Минстройтранса, профильных комитетов мэрии, члены гордумы, работники прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, Роспотребнадзора.
Выступая на заседании, Сергей Демин
заявил, что сегодня проблема обманутых дольщиков в регионе стоит не столь остро, как, например, в соседнем Новосибирске.
Первый замглавы городской администрации Вячеслав Франк, в свою очередь, указал на то, что ранее в краевой столице уже работала подобная структура. "Понимая необходимость проведения упреждающих действий в данном направлении, глава администрации города Сергей Дугин принял решение о формировании новой рабочей группы", — отметил чиновник.
Далее участники заседания обсудили положение дел на строящихся жилых объектах в переулке Канатном, 46б, улице Антона Петрова, 254 и улице Интернациональной, 130, где дольщики и контролирующие структуры имеют серьезные вопросы к застройщикам, связанные со сроками возведения жилья.
О конкретных решениях, связанных с данной проблемой, в горадминистрации не сообщают, уточняя, что более предметное рассмотрение вопросов по указанным домам станет темой следующего заседания.
Комментарии
Такие серьёзные лица однозначно защитят права обманутых дольщиков. Без сомнения.
давно пора приравнять дольщиков у к частникам лотереи. покупают воздух а потом ноют
Гарант дал поручение в течение нескольких лет убрать долевое строительство из правового поля. Думаю, через 3-5 лет, это уже будет историей. А пока изменения в 214 ФЗ скрасят ожидание конца
Видимо через пять лет опять наступит коммунизм.