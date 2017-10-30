Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в передаче "Слово пастыря" отверг лозунг французской революции "Свобода, Равенство, Братство" (фр. Liberte, Egalite, Fraternite), пишет "ГазетаRu".
По его мнению, при свободе не может быть равенства. "Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода — это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы", — отметил патриарх.
Он подчеркнул, что "равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно".
"Если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", — отметил предстоятель РПЦ.
Также он заявил, что "если бы пораньше об этом задумались наши горе-интеллектуалы, то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу".
Комментарии
Первый раз с Кириллом согласен, только он наверное сам не понял, что сказал.
ФОТО ВООБЩЕ ЗАЧЕТ !!!!
Не судил бы и не судим был бы...
О! Патриарх за естесственный отбор! Выживают сильнейшие. Так скоро и эволюцию по Дарвину признает
Не понимает петрушка, что равенство в правах, перед законом, что люди не травинки.
Вот так пастырь...
Да-а-а-а! Дожить до смертного одра и заблудиться в травяном покрове, на открытом лугу. И этому чудику, с интелектом по Дарвину, присмыкаются темные, сирые и убогие. Ну с последними ясно-они вынуждены. И их жалко. Остальных нет-заблудшие.
У него что, штаны с лампасами?
Лозунг французской революции "Свобода. Равенство. Братство" - это многовековое стремление людей, начиная от утопистов и кончая истинными коммунистами, освободится от паразитических господствующих классов. Свободы не бывает идеальной, но она существует в нормальном и здоровом обществе. Равенство у большинства советских людей было, несмотря на пороки и изъяны, пагубность человеческого фактора партноменклатуры. А разве не было братства народов в борьбе с гитлеровскими агрессорами или в строительстве нового социального государства. Меня поражают нынешние представители РПЦ, политики, депутаты и чиновники своими выбросами против памяти наших старших поколений. Им нужна власть и богатство, а мне нужны свобода, равенство и братство.
Выживают сильнейшие- закон ДИКОЙ природы, а не человеческого общества. Понятие помочь ближнему, ему видно чуждо. А вот понятие затоптать мелкую травинку - это да.
Равенство в правах отрицает, свободу выбора отрицает , помощь братскую в трудности отрицает. И кто он ?
Римское право имеет ввиду равенство всех граждан перед законом, независимо от национальности, вороисповедания итд..
Патриарху просто не известны эти понятия.
Война это мир. Свобода это рабство. Незнание - сила. А правда - это ложь. Чистый Оруэлл с опозданием на 33 года...
Визит патриарха Кирилла в Удмуртию, продлившийся с 13 по 15 октября, стоил почти два миллиона рублей, подсчитала местная газета "Мой город Глазов", которая сделала вывод, что эти деньги были выделены из регионального бюджета.
Если говорить о равенстве в правах то возникает вопрос: имеет ли право на площадь, паспорт и прописку в квартире Филиппа Филипповича гражданин Полиграф Полиграфович Шариков?
Боже мой, до кирилка ещё и безграмотный ду рень! Вот это он сравнил весь мир с газоном под порогом своего замка, построенного на ворованные деньги! Трусливое ч.м.о! Вот чего он боится, так того, что люди вспомнят про этот лозунг и жирные рпцешники опять будут на задворках.
Надо рассматривать вместе а не по отдельности. Ему это в черепную коробку не приходило