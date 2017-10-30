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Патриарх Кирилл раскритиковал лозунг "Свобода, Равенство, Братство"

, ИА "Амител"
"Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно"

Фото: gogetnews.info

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в передаче "Слово пастыря" отверг лозунг французской революции "Свобода, Равенство, Братство" (фр. Liberte, Egalite, Fraternite), пишет "ГазетаRu".

По его мнению, при свободе не может быть равенства. "Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода — это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы", — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что "равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно".

"Если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", — отметил предстоятель РПЦ.

Также он заявил, что "если бы пораньше об этом задумались наши горе-интеллектуалы, то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.10.2017 22:51
iOne

Первый раз с Кириллом согласен, только он наверное сам не понял, что сказал.
ФОТО ВООБЩЕ ЗАЧЕТ !!!!

0  0
30.10.2017 23:41
Истина

Не судил бы и не судим был бы...

0  0
31.10.2017 01:34
Массаж мозга

О! Патриарх за естесственный отбор! Выживают сильнейшие. Так скоро и эволюцию по Дарвину признает
Не понимает петрушка, что равенство в правах, перед законом, что люди не травинки.

0  0
31.10.2017 07:44
- гость -

Вот так пастырь...

0  0
31.10.2017 08:56
Сталинский Сокол

Да-а-а-а! Дожить до смертного одра и заблудиться в травяном покрове, на открытом лугу. И этому чудику, с интелектом по Дарвину, присмыкаются темные, сирые и убогие. Ну с последними ясно-они вынуждены. И их жалко. Остальных нет-заблудшие.

0  0
31.10.2017 09:08
- гость -

У него что, штаны с лампасами?

0  0
31.10.2017 09:47
- гость -

Лозунг французской революции "Свобода. Равенство. Братство" - это многовековое стремление людей, начиная от утопистов и кончая истинными коммунистами, освободится от паразитических господствующих классов. Свободы не бывает идеальной, но она существует в нормальном и здоровом обществе. Равенство у большинства советских людей было, несмотря на пороки и изъяны, пагубность человеческого фактора партноменклатуры. А разве не было братства народов в борьбе с гитлеровскими агрессорами или в строительстве нового социального государства. Меня поражают нынешние представители РПЦ, политики, депутаты и чиновники своими выбросами против памяти наших старших поколений. Им нужна власть и богатство, а мне нужны свобода, равенство и братство.

0  0
31.10.2017 09:51
- гость -

Выживают сильнейшие- закон ДИКОЙ природы, а не человеческого общества. Понятие помочь ближнему, ему видно чуждо. А вот понятие затоптать мелкую травинку - это да.
Равенство в правах отрицает, свободу выбора отрицает , помощь братскую в трудности отрицает. И кто он ?

0  0
31.10.2017 09:54
- гость -

Римское право имеет ввиду равенство всех граждан перед законом, независимо от национальности, вороисповедания итд..
Патриарху просто не известны эти понятия.

0  0
31.10.2017 09:57
- гость -

Война это мир. Свобода это рабство. Незнание - сила. А правда - это ложь. Чистый Оруэлл с опозданием на 33 года...

0  0
31.10.2017 10:04
- гость -

Визит патриарха Кирилла в Удмуртию, продлившийся с 13 по 15 октября, стоил почти два миллиона рублей, подсчитала местная газета "Мой город Глазов", которая сделала вывод, что эти деньги были выделены из регионального бюджета.

0  0
31.10.2017 10:07
- гость -

Если говорить о равенстве в правах то возникает вопрос: имеет ли право на площадь, паспорт и прописку в квартире Филиппа Филипповича гражданин Полиграф Полиграфович Шариков?

0  0
31.10.2017 10:34
- гость -

Боже мой, до кирилка ещё и безграмотный ду рень! Вот это он сравнил весь мир с газоном под порогом своего замка, построенного на ворованные деньги! Трусливое ч.м.о! Вот чего он боится, так того, что люди вспомнят про этот лозунг и жирные рпцешники опять будут на задворках.

0  0
31.10.2017 11:20
- гость -

Надо рассматривать вместе а не по отдельности. Ему это в черепную коробку не приходило

0  0
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