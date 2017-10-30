В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в стране кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан с неизвестными целями, сообщает RT.
"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил Путин.
Таким образом российский лидер ответил на слова директора Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, который сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями.
Комментарии
Да. Зайдите в соцсети - ВК, ОК, Твиттер, ФБ и т.д... там все "образы"... а биоматериал собирает кто? Как узнали? И почему не задержали и не спросили "ЗАЧЕМ???"
Видно, поговорить боле не о чем.
Они там с ума по сходили! Некие лица из-за рубежа...
Зачем? Ну, вероятно, изучать влияние лишней хромосомы на умственные способности. Гениям из министерств РФ невдомек, что это влияние давно изучено - "синдром Дауна" называется.
поплыл видно королёк, трамп телепатически его ещё не домогался?
"По мнению сенатора Франца Клинцевича, далеко не секрет что на биологическое оружие каждый народ реагирует по своему. Поэтому нужен биоматериал россиян, чтобы разработать максимально эффективное средство".
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710310034-1zzx.htm
А биоматериал - это? Руки-ноги-головы? Волосы-ногти? Какашки? Что собирают-то, хоть скажите? А то, поди, всемирная мафия колдунов и черных магов хочет на нас порчу навести, а мы и не знаем... Хэллоуин все-таки на пороге! Осторожней надо быть, граждане!
А ведь точно, граждане! Не пИсайте в подворотне!
31.10.2017 09:19
Гостю 09:14
А ведь точно, граждане! Не пИсайте в подворотне!
зря вы так, как раз в подворотне безопасно.
если речь о биоматерьяле, то сдавать анализы в разных больничках небезопасно...
В больничках, да... А волосы состриженные в парикмахерских-то!