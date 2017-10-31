На YouTube-канале AutoreviewRu появилось первое видео с испытаний на автополигоне НАМИ российского седана, создаваемого в рамках проекта "Кортеж".
Длина автомобиля немногим более 5,5 метра, он имеет полный привод. Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата, отмечается в видео.
Сообщается, что в автомобиле используется гибридная установка последовательного типа. У седана мотор V8 с турбонаддувом. Его мощность примерно 650 лошадиных сил, "а электромотор может добавить еще около 100". На лимузины будет установлен мотор V12 мощностью более 800 лошадиных сил.
Проект "Кортеж" предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет готова в конце этого года и начале следующего.
Комментарии
Чисто российский автомобиль из импортных материалов, агрегатов и комплектующих?
А шильдик "Кортеж" тоже на импортном языке будет?
Что-то он даже в камуфляже очень похож на Rolls-Royce.
Российские изобретатели просто выкупили Крайслер, в данном случае это Крайслер 300.
Этот автомобиль будет своего рода яйцом Фаберже. Уникальный по цене и внешнему виду, он не будет иметь никакой реальной технической ценности. Для изготовления любой техники нужна качественная производственная база и хорошо обученные кадры. И то и другое создаётся десятилетиями и последние 25 лет в России только разрушалось. Единственно реальный способ создания такой машины - в ручную изготовленная скорлупа кузова, внутри которой будут находится заимствованные у зарубежной техники агрегаты и узлы. Вполне возможно, что на этих агрегатах и узлах даже напишут "Сделано в России"..
На сегодняшний день во всём мире есть только три авторитетных производителя автоматических коробок передач: ZF, JATCO и Aisin. Ни одна из этих компаний не производит свою продукцию в России. Опыта по производству легковых автомобилей с гибридным приводом у России ноль. Отечественные системы впрыска топлива, если их можно назвать отечественными (элементная база импортная) - полный отстой. Последний раз двигатели и автомобили такого класса в стране разрабатывались более 50 лет назад. Широко разрекламированная попытка создать Ё-мобиль на поверку обернулась пшиком. Но вы верьте граждане, что проект Кортеж будет полностью из отечественных комплектующих, верьте...