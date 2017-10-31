Отметка о согласии на посмертное донорство может появиться в паспорте

Законопроект "О посмертном донорстве" внесен в Госдуму в понедельник, 30 октября. В соответствии с документом граждане смогут давать свое согласие на изъятие органов после смерти либо фиксировать свое несогласие, сообщает LIFE.
Отметку предлагается делать в паспортах россиян либо в водительском удостоверении. Кроме того, такая информация обязательно должна быть внесена в специализированную электронную базу данных, считают парламентарии. При этом любой гражданин сможет менять своё решение неограниченное число раз.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в России проводится только 30% от необходимого числа операций по трансплантации органов. При этом тот факт, что в законе до сих пор не описан механизм выражения отказа человека от изъятия его органов после смерти, вызывает обоснованное недоверие к самому институту посмертного донорства, указывают законодатели.
Впервые вопрос о посмертном донорстве был на законодательном уровне поднят Госдумой в 2014 году. Инициатива долгое время находилась на рассмотрении, чтобы учесть все замечания со стороны экспертного сообщества.
Авторы документа считают его текущую версию наиболее дополненной и совершенной, поскольку они постарались учесть все основные замечания, высказанные Минздравом, Комитетом Госдумы по охране здоровья и юристами.
Комментарии
Впервые вопрос о посмертном донорстве был на законодательном уровне поднят Госдумой в 2014 году
да ну, а как-же презумция донорства введенная ФЗ N 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 года...
Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у трупа не допускается, ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОМЕНТ ИЗЪЯТИЯ в установленном законодательством Российской Федерации порядке ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ о том, что данное лицо при жизни либо иные лица в случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, заявили о своем несогласии на изъятие его органов и тканей после смерти для трансплантации (пересадки).
я -за. пусть разбирают. мне не жалко