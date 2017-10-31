Фото: ircity.ru
Холодильная камера загорелась в ночь на 31 октября в административном здании в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре в Центральном районе краевой столицы поступили в 03:06.
"В 03:11 на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве восьми человек личного состава и трех единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Если горит администрация - это кому то надо. Неужели такие дорогие продукты были в этом холодильнике.
где написано, что горит администрация? Написано же русским языком
написано же русским языком, что
административное здание
Амик, че ща фигня??? Почему все сообщение не публикуется? Какими-то урывками
Здание краевой администрации. Нет?
Здание редакции АМИКа . НЕТ?
Здание театра. Нет?
Открыл в Дубль ГИС, сколько зданий в Центральном районе. Несколько тысяч. Придется дальше еречислять. Может найдется.
А какой холодильник?. Может не стоит покупать?