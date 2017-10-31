Фото: scoopnest.com
Вопрос об избрании меры пресечения в отношении барнаульского стрелка, который 29 октября ранил трех человек, рассмотрят во вторник в Октябрьском районном суде.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, правоохранители ходатайствуют об аресте подозреваемого.
Напомним, кровавая история в краевой столице разразилась вечером в минувшее воскресенье в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября. По имеющимся данным, подозреваемый 1961 года рождения открыл огонь по оппонентам на почве спора, возникшего из-за правил пользования съемной квартирой и денежного долга за аренду.
В итоге подозреваемый тяжело ранил двух мужчин, которые были доставлены в больницу. Также пострадала женщина. Ей госпитализация не понадобилась.
Злоумышленник был задержан полицией в нескольких кварталах от места преступления и оказал сопротивление. По данным источника в правоохранительных органах, у подозреваемого был обнаружен целый арсенал оружия, включая гранаты и выстрелы к подствольному гранатомету.
В настоящее время расследованием уголовного дела, возбужденного по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц", занимается Следственный комитет. Не исключено, что действия стрелка будут переквалифицированы на покушение на убийство.
Комментарии
Понять и простить.
31.10.2017 11:08
Гость
>>Понять и простить.
А по-другому и быть не может.
P.S. Если что, то это был сарказм.
а чего тут определять?
чувак на небольшую войну экипировался, стрелял в троих, тяжело ранил двоих, оказал сопротивление при задержании, имеет три судимости... какую тут меру применть??? в зиндан его, навечно.
И участкового его под зад коленом из органов!!!!
А где были непосредственные ответственные за противодействие обороту оружия и терроризму?
31.10.2017 11:53
Горожанин
на работе
по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц"
а незаконный оборот?
Сдал жилье...Взялся стрелять - убивать надо было.
Отпустить под подписку о невыезде.
Прикольно тётя в видео сначала сказала, что раненый муж убежал, потом поправилась, что еле уполз
Платить надо вовремя, и стрелять в тебя не будут.
у подозреваемого был обнаружен целый арсенал оружия, включая гранаты и выстрелы к подствольному гранатомету
Серьезный коллектор
Говорят коллекторы за неотдачу долга могут изнасиловать
Этот чувак каждый день в нашем районе избевал людей, таксистов, прохожих. Не говоря уже про сожительницу. Музыка всю ночь. Угрозы соседям. Наконец и на него управа нашлась