Фото: crimerussia.com
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова Владимира Путина о сборе биологического материала представителей различных этносов России и связал это с разработкой биологического оружия "соответствующими службами на Западе", передает РИА "Новости".
Говоря об этом, член Совета Федерации подчеркнул, что у каждого этноса имеются свои реакции на биологическое оружие.
"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — сказал он. Впрочем, он уточнил, что нельзя быть уверенным в подготовке биологической войны против РФ. Скорее это разработка одного из сценариев развития событий.
"Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса", — добавил сенатор.
Напомним, накануне президент Владимир Путин выразил озабоченность тем, что в стране кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан.
"Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил глава государства.
Комментарии
Может теперь туда перестанут складывать десятки миллиардов народных долларов, якобы в ценные бумаги США?
"Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил глава государства.
Да это диктаторы всего мира скинулись и хотят вырастить себе народ подобный российскому.
кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан.
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Это же так получается, что президент, бывший кгбшник, не может определить кто конкретно этим занимается
"заметил, что на Западе все делают скрупулезно"
А у нас на отвяжись выходит ...
ИМХО, биологическое оружие, действующее на геном, будет угрожать много еще кому, т.к. русский народ по крови родственен всем славянам, отчасти финским и германским народам. Гаплогруппа общая также с киргизами и индийцами
31.10.2017 12:30
iOne
нам проще сделать оружие, от которого все этносы гарантированно погибнут, чем ходить, собирать, потом еще на поле боя сортировать их...
Запретить отправку в зарубежные лаборатории биоматериала участников клинических исследований. Делов-то
Да каталог доноров составлять будут . Вон гос.ура внесла законопроект о тметке в паспорте о донорстве органов .
Либо у путина с клинцевичем параноидальный бред, либо они в очередной раз вешают лапшу.
А потом всем прививочку.
РЕН ТВ насмотрелись,ищут 47-ю хромосому? Или следы мозгов в продуктах русской жизнедеятельности?
А почему они делают это бесконтактно, через видеокамеры?
А, понятно: интернет надо запретить.
ничего смешного, была информация о том, что америкосы собирают материал( вроде жидкости в суставах "синовия", чисто на российской территории у русских, даже хохлов не рассматривают.
А вот и первые жертвы (13:49)
Ну да, если не Клинцевич, мы все умрём. Опять кругом враги, но почему-то вся верхушка стремится именно туда, а там такое гамно не требуется.
Летом 2017 года на американском портале госзакупок был опубликован тендер на закупку синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты (РНК) россиян европеоидной расы. Цели сбора материала не указывались.
к сведению массажей и прочей нечисти
"Летом 2017 года на американском портале госзакупок был опубликован тендер на закупку синовиальной оболочки и рибонуклеиновой кислоты (РНК) россиян европеоидной расы. Цели сбора материала не указывались.
к сведению массажей и прочей нечисти"
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откуда дровишки?
31.10.2017 15:55
Прочая нечисть
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&_cview=0
Synovial Tissue / RNA Samples
Solicitation Number: FA3016-17-U-0164
Agency: Department of the Air Force
Office: Air Education and Training Command
Location: 502d Contracting Squadron
прочитать сможешь или перевести?)
может, они ищут ту самую дополнительную хромосому, чтобы понять загадочную русско-кавказскую душу?
ну и где наши хакеры? почему еще этот сайт ну упал?
Там, где белый процедурный зал
В зарослях черемухи душистой
Соловьиный биоматерьял
Собирали в баночку фашисты.
Ну давайте, давайте, определите мой этнос и этнос моих детей! У меня по папиной линии русские и даже, похоже, евреи... по маминой - русские и украинцы. У мужа - украинцы по маминой линии, а по отцовской вообще неизвестно, предки прибыли в Сибирь со староверами. У нас так все перемешалось с татарами, монголами, белорусами, казахами, хохлами.... ииии.... даже с корейцами! Ищите!