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Александр Карлин вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов

, ИА "Амител"
Глава нашего региона оказался на 24-й строчке общефедерального списка руководителей субъектов

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин улучшил свои позиции в национальном рейтинге глав российских регионов и по итогам сентября — октября вошел в группу лидеров.

На этот раз региональный руководитель оказался на 24-й строчке, войдя в ТОП-25 глав российских субъектов, или группу фаворитов.

Составители рейтинга подчеркивают, что положение укрепилось. Очевидными плюсами в этой связи называют эффективность бюджетной политики региона, низкий госдолг, высокую исполняемость майских указов Владимира Путина, развитие промышленности и аграрного сектора, внимание к проблемам экологии и успехи, связанные с реализацией идеи туристического кластера.

Юрист, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета Антон Васильев, комментируя рост позиций главы региона в рейтинге, отмечает: "Положение губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина стабильное. Тому показатель – увеличение краевого бюджета на следующий финансовый период в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Во многом это связано с активной работой главы региона в федеральном центре. Прирост весьма значительный, порядка 4,5 млрд рублей дополнительно. И эта ситуация выравнивания бюджетной обеспеченности за счёт дотации выводит регион практически в лидеры. То есть, в абсолютном выражении, мы получили значительно больше, чем другие регионы, которые получают такие дотации".

Также эксперт акцентирует внимание на том, что совсем недавно в Алтайском крае прошли знаковые мероприятия. В их числе — выездное заседание Совета Безопасности во главе с Николаем Патрушевым, визит заместителя главы Минстроя РФ Андрея Чибиса. Кроме того, в Москве прошли Дни культуры Алтайского края.

Напомним, что по итогам июля — августа Александр Карлин находился на 26-й строчке национального рейтинга, возглавляя вторую группу губернаторов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.10.2017 14:03
гость

уровень жизни населения -один из самых низких в стране. А он -в лидерах. В 70 лет пора бы на покой!

0  0
31.10.2017 14:22
гость

Чего ж удивляться? Набиулина - лучший в мире банкир, кудрин - лучший финансист...

0  0
31.10.2017 14:34
- гость -

14:22 Твой фаворит,видимо ,Силуанов?????

0  0
31.10.2017 14:35
- гость -

При Карлине налог на 2 комнатную квартиру вырос в 8 раз. В Новосибирске у родственников за 2 комнатную в 3 раза меньше налог, 1000 рублей против 3250 в Барнауле. Химичат в БТИ, никто по рукам не бьет.

0  0
31.10.2017 14:45
- гость -

14:35, так люди не хотят защищать свои интересы. Коммунальные службы не так давно хотели поднять тарифы в Н-ске, если не ошибаюсь на 15%, так народ на митинги вышел и грозил всех свергнуть. Пришлось поднять тарифы только на 5%. А у нас в Рубцевке на 25 подняли и тишина. Жителей края грабить одно удовольствие.

0  0
31.10.2017 15:11
- гость -

терпила - это навсегда.

0  0
31.10.2017 15:12
- гость -

край на фоне остальных сибирских регионов - откровенно нищий.
наше место в конце всех регионов СФО наряду с Горным и Тывой с Хакассией.
а губернатор впереди всего списка лучших губеров СФО.
парадокс? нет, не думаю)
зная как составляются все эти рейтинги, можно предположить, что "популярность" достигнута не за счет профессиональных качеств.

0  0
31.10.2017 15:31
- гость -

в группе лидеров по дотациям....это как раз и говорит о том что в крае полный абзац. Нужно стремиться в лидеры-доноры. А мы в конец списка. И это "заслуга" губернатора.

0  0
31.10.2017 15:33
Вай

Если 24-й это лидер, то полный .........!

0  0
31.10.2017 15:39
Правдофил

У меня два вопроса.

1. ТОП-25 из 1000 еще хоть как-то понятно и круто. Но ТОП-25 из 90 0 это просто абсурд. Нафига этот бред нужен?
2. А можно узнать места работы составителей рейтинга и критерии его составления?

0  0
31.10.2017 16:27
- гость -

Александр Карлин вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов

Глава нашего региона оказался на 24-й строчке общефедерального списка руководителей субъектов

как-то это напоминает застойный анекдот
Приехал Никсон в Москву, решили побегать с Брежневым наперегонки. На следующий день в газете "Правда" выходит заметка: "Вчера в Международном забеге Мира участвовали Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, четырежды Герой Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и президент США Р. Никсон. Товарищ Брежнев пришёл вторым, а президент Никсон - предпоследним".

0  0
31.10.2017 16:30
- гость -

молодец, эффективно распродает регион...

0  0
31.10.2017 17:25
гость гостю

стиль коммента хоть бы менял. Работничек....

0  0
31.10.2017 17:27
Гост

Это курам на смех, какой нафиг лидер, Алтай в жопе, нищее население, а он лидер

0  0
31.10.2017 17:37
злой пенсионер

Кремлёвский рейтинг губернаторов 30 октября 2016 год—Карлин занял 13 место (ГОСПОДА КРЕМЛЁВЦЫ А ЧЁ НЕ 1 ТО ). Центр «Рейтинг» (ПОХОЖЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СДЕЛАЛИ), составивший рейтинг губернаторов за 2016 год. Полный список состоит из 85 имен,КАРЛИН ЗАНЯЛ 83 МЕСТО ссылка http://basetop.ru/reyting-gubernatorov-rossii-za-2016-god-polnyiy-spisok/ И КАКИМ ОБРАЗОМ В 2017 ГОДУ ОН (КАРЛИН СМОГ ЗАНЯТЬ 24 МЕСТО)??????.ЭТО ЖЕ ЗНАЧИТ ЧТО НАРОД ДОЛЖЕН БЫЛ ЖИТЬ В 3,45 РАЗА ЛУЧШЕ Т.Е (345%УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ДА ВОТ ЭТО ДА, ДА К НАМ БЫ ТОГДА СОВСЕГО МИРА НАРОД ПОВАЛИЛ КАК СЕЙЧАС В США),А У НАС ПРИМЕРНО ВО СТОЛЬКО РАЗВЕ ЧТО ЦЕНЫ МОГУТ ПОДНЯТСЯ,ВО ВРУТ И ЕЩЁ ДУМАЮТ ЧТО НАЙДУТСЯ ИДИОТЫ И БЕЗМОЗГЛЫЕ КТО ПОВЕРИТ В ЭТОТ БРЕД.

0  0
31.10.2017 18:40
- гость -

кому принадлежит этот ЦИК "Рейтинг"?

0  0
31.10.2017 19:51
- гость -

В семидесятых уже был один такой
Всё в Москву тащил, от народа алтайского
А те ему брюлики вешали за нашу голодуху, да улицу в его честь назвали

0  0
1.11.2017 01:08
Гость

Губернатор должен занимать ту же строчку, что и возглавляемый им регион. А так напрашивается вопрос - за что? Сам-то сможет ответить?

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