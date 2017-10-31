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Житель Алтайского края, убивший супругу на глазах своих малолетних детей, приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчине инкриминировали убийство с особой жестокостью, а дело рассматривалось в Алтайском краевом суде.
Трагедия произошла в апреле 2017 года, когда обвиняемый находился дома вместе со своей женой и детьми.
"В вечернее время между супругами произошла ссора, в ходе которой осужденный, невзирая на присутствие двух своих малолетних детей, находившихся в тот момент в комнате, нанес ножом множественные удары по различным частям тела своей супруге", — уточняют в надзорном ведомстве.
Женщина скончалась на месте преступления. Мужчина же после произошедшего отвел детей к соседям, вызвал полицию и рассказал о случившемся.
За совершенное преступление суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
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