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Новости

Конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае в следующем году

, ИА "Амител"
На конгресс съедутся специалисты из разных стран

Фото: pixabay.com

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отдал распоряжение начать подготовку к конгрессу оленеводов, который пройдет в регионе в следующем году. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Решение о том, что VII Всемирный конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае, было принято в 2014 году в Казахстане. Алтай избран центром для организации статусного события, так как входит в число крупнейших территорий, где есть не только пантовое оленеводство, но и переработка сырья, полученного от пятнистых оленей и маралов. 

Предполагается, что на конгресс приедут эксперты, ученые, руководители хозяйств и предприятий из России, Казахстана, Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, Канады, Мексики, Швеции и других стран.

Здесь эксперты поделятся опытом в разведении пятнистых оленей и маралов, переработке сырья пантового оленеводства, применении пантовой продукции в оздоровлении и так далее.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 20:38
- гость -

смотришь как наши водители ездят и начинаешь понимать почему съезд оленеводов в Барнауле

0  0
31.10.2017 20:47
- гость -

Правильно, у нас же до фига оленей.

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