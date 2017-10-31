Губернатор Алтайского края Александр Карлин отдал распоряжение начать подготовку к конгрессу оленеводов, который пройдет в регионе в следующем году. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Решение о том, что VII Всемирный конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае, было принято в 2014 году в Казахстане. Алтай избран центром для организации статусного события, так как входит в число крупнейших территорий, где есть не только пантовое оленеводство, но и переработка сырья, полученного от пятнистых оленей и маралов.
Предполагается, что на конгресс приедут эксперты, ученые, руководители хозяйств и предприятий из России, Казахстана, Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, Канады, Мексики, Швеции и других стран.
Здесь эксперты поделятся опытом в разведении пятнистых оленей и маралов, переработке сырья пантового оленеводства, применении пантовой продукции в оздоровлении и так далее.
Комментарии
смотришь как наши водители ездят и начинаешь понимать почему съезд оленеводов в Барнауле
Правильно, у нас же до фига оленей.