Фото: iqcomfort.ru
Всероссийская кампания, направленная на энергоэффективность и энергосбережение, не обошла и мэрию Барнаула – сити-менеджер Сергей Дугин
на этой неделе подписал постановление
, утверждающее порядок стимулирования энергосбережения в органах администрации и муниципальных учреждениях.
Прежнее постановление подобного толка от 2011 года признано утратившим силу. Контроль же за исполнением нового документа возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко
.
В приложении к постановлению уточняется, что порядок стимулирования энергосбережения в органах администрации, иных органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Барнаула определяет комплекс мер, направленных на стимулирование энергосберегающих мероприятий, приводящих в конечном счете к совокупному уменьшению объема финансовых средств, направляемых на оплату потребленных энергетических ресурсов.
В документе также содержится информация о том, что главный распорядитель средств бюджета города не позднее 15 ноября текущего финансового года формирует и утверждает состав рабочей группы по подготовке предложений по стимулированию энергосбережения.
Также отмечается, что в комитет по энергоресурсам и газификации города не позднее 1 декабря для согласования должны поступить данные о снижении фактического потребления энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражениях, подтверждающие получение экономии финансовых средств за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, а также предложения по использованию сложившейся экономии финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Затем информация перетекает в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города, который рассматривает предоставленные предложения от главных распорядителей средств бюджета Барнаула и осуществляет финансирование в размере заявленной экономии финансовых средств.
Любопытным пунктом документа выглядит следующее: "Средства, сэкономленные органами администрации, иными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями от внедрения энергосберегающих мероприятий, направляются: не менее 80% - на проведение энергосберегающих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения; до 20% — на иные расходы, за исключением премирования сотрудников".
Комментарии
Если средства, сэкономленные органами администрации, иными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями от внедрения энергосберегающих мероприятий не пойдут на премирование сотрудников, значит экономии не будет.
1.11.2017 07:58
- гость -
будет. из 5 лампочек в кабинетах оставят по 2. отключат кулеры. вместо 4 принтеров оставят 1. ну и дальше в том же духе
На эту "типа экономию" сначала потратят бешеные деньги на закупку энергосберегающих лампочек,а потом будут "экономить", в результате хоть бы плюс с минусом сошелся, но это вряд ли в ближайшую пятилетку
" проведение энергосберегающих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения" .
Включите в эти 80% премирование , а не в 20%. И не нарушите указиловку.
В смысле??? Он в светлой памяти?? Хоть немного задумался , чего подписывает... Микроволновки, холодильники, освещение... Компы будут на обед выключать. На работу как в каменную пещеру. Вы сначала психически больных, как Полтаренко, по палатам распределите в Эрдмана, потом экономьте.
Так власти уже давно должны обогатиться! Мало того что Лапочки на столбах освещения стоят тусклые, так ещё и четверть фонарей вообще не горит в Барнауле!
Сейчас на работу едешь в темноте, и с работы едешь домой в темноте по Барнаулу!
помню у нас директор решил воду экономить в офисе. приказ написал, рекомендующий посуду грязную на работе не мыть , а уносить домой. Чай пи не чаще одного раза в день. И не больше одного бокала на человека. Воду в туалете сливать крайне бережно (два человека пописали - один раз смыли). Мы ржали над этим приказом всем офисом
Зато в выходные на пр-те Ленина в центре весь день горели лампы на столбах освещения, это нормально.
1.11.2017 10:40
Гость
>>Мало того что Лапочки на столбах освещения стоят тусклые, так ещё и четверть фонарей вообще не горит в Барнауле!
Уличное освещение!?
Не, не слышал.
Был прикол, когда на столбах у домов "руководства" (чиновники, начальники ВЭС/МЭС и т.д.) горели фонари, да и то в последние годы что-то не заметно (довели страну).
Правда, я в деревне живу.
1.11.2017 10:42
- гость -
>>помню у нас директор решил воду экономить в офисе...
Не удивлюсь, если многие из этой конторы уже поувольнялись (мало ли что...).
1.11.2017 09:42
гость
Вы сначала психически больных, как Полтаренко, по палатам распределите в Эрдмана, потом экономьте.
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Можно подробнее про Полтаренко?