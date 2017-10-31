Яровая предложила убрать посредников из системы коммунальных платежей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей в Ставрополе заявила о том, что необходимо убрать посредников из системы коммунальных платежей, пишет "Парламентская газета".
"Особенно важно, чтобы добросовестные плательщики не становились заложниками недобросовестных. Оплата через посредников становится плавильным котлом прав и обязанностей, и уже непонятно, кто и кому должен", — отметила Яровая.
Также она отметила, что платежи, имеющие целевой характер, должны уходить строго по назначению: "Каждый платеж должен оплачивать конкретную услугу и не передаваться в руки посредникам. Именно поэтому мы актуализируем вопрос прямых платежей потребителей услуг ресурсоснабжающим организациям".
Ранее сообщалось о том, что Минстрой разработал законопроект, исключающий домоуправляющие компании из системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если документ примут, на счета управляющих компаний станут поступать деньги непосредственно за управление, а плата за воду, тепло и другие ресурсы будет перечисляться напрямую поставщикам.
Комментарии
Не плохо бы и в налогах исключить посредников (ндфл, пфр, соц/мед.. страх...), сделать очень простым сбор единого налога: набрал номер и сумму - всё. При таком не сложном подходе не только ИП легче будет, но и самозанятым.