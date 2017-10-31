На 96-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Самохвалов, сообщают "Наши новости".
До последнего времени актер Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина играл в спектаклях "Два ангела — четыре человека" и "Собачье сердце".
Алексей Самохвалов родился в Тюмени 27 марта 1922 года. В 1933-м его семья переехала в Барнаул. Алексей Самохвалов учился в школе №42.
За семь десятилетий творческой деятельности Алексей Николаевич сыграл 300 ролей и поставил 40 спектаклей.
Прощание с Алексеем Самохваловым пройдет 2 ноября с 10:00 до 12:30 на основной сцене театра.
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