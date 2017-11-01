Фото: takbudetpravilno.ru
Заторы в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина: там пробка растянулась практически от пересечения с улицей Аносова до площади Октября. Скорость движения автомобилей не превышает 7 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на улице Попова в районе пересечения с проспектом Космонавтов, на участках Павловского тракта, проспекта Калинина, улице Советской Армии, Георгиева и 42-й Краснознаменной Бригады, а также на проспекте Строителей на перекрестке с проспектом Красноармейским.
Отметим, что на улице Власихинской между пересечением с улицей Малахова и шоссе Ленточный бор произошла авария. Из-за этого скорость движения машин на участке составляет всего 10 километров в час. Также на шоссе Ленточный бор продолжают вестись дорожные работы.
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