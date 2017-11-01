Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль вынесло на трамвайные рельсы в результате ДТП, случившегося в ночь на 1 ноября в Барнауле.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Сегодня ночью на Антона Петрова — Попова был замечен автомобиль, "отдыхающий" на рельсах", — констатирует автор заметки.
Отметим, что на этом участке дороги подобные ДТП не являются редкостью, а в условиях приближающейся зимы и гололеда не исключено, что такие аварии здесь могут повториться.
Комментарии
Очередной алкаш.
А вот на другом перекрёстке ул. Малахова и ул. А. Петрова новая разметка на асфальте выполнена как раз для того чтобы Авто залетело на Рельсы на кольце! Особенно в гололёд!!!
1.11.2017 09:30
Гость
что-то не замечал, хотя каждый день там езжу