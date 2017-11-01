В ноябре большинство компаний подводят предварительные итоги года и планируют дальнейшие действия с прицелом уже на следующий год. А для того, чтобы правильно расставить приоритеты в планах и предусмотреть возможные сложности, нужна качественная аналитика.

Первого декабря в Барнауле пройдет межрегиональный бизнес-форум "Сибирский трамплин". Его хедлайнерами станут Максим Поташев и Владимир Левченко. И если Максим отвечает на форуме за развитие интеллекта и принятие управленческих решений, то Владимир ориентирован на финансы и аналитику. Он создал и ведет популярный блог о финансах, а также собственную передачу на "Бизнес FM" и является признанным биржевым экспертом и источником ценнейшей информации.

Владимир расскажет о тенденциях в мировой экономике, о точках роста и глобальных интригах. Отдельное внимание он уделит валютному рынку и другим важнейшим направлениям, а еще ответит на главный вопрос: "Какие сценарии есть сегодня у рынка нефти? Можно ли считать, что ее век позади?"

Один из блоков выступления Владимира будет посвящен все еще актуальной теме выхода из кризиса и стагнации. В разрезе этих проблем он расскажет о роли Сибири и Алтайского края, их перспективах. Такой тщательный экспертный анализ ситуации даст участникам форума четкую картину тенденций 2018 года и поможет избежать ошибок в ведении бизнеса уже на стадии планирования.

Вместе с Владимиром Левченко и Максимом Поташевым в рамках "Сибирского трамплина" выступят другие эксперты в области маркетинга, управления командами, личной эффективности. Мероприятие соберет более 300 топ-менеджеров и руководителей Сибири и станет одной из крупнейших дискуссионных площадок страны. Оно будет в равной степени полезно для директоров подразделений и собственников бизнеса, представителей государственных компаний.

Стоимость участия возрастает каждую неделю

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