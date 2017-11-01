Барнаульская компания "Арена" построит многофункциональную ледовую арену в Абакане в Республике Хакасия. Макет спортивного объекта представили министру спорта Хакасии Сергею Головкину на совещании в Барнауле, где также присутствовали главы других сибирских регионов, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Хакасия.
Будущая ледовая арена будет включать в себя фитнес-центр, раздевалки, хостел для спортивных команд, кафе, тренажерный зал. Проект планируют реализовывать в два этапа: сначала построят арену размером 56х26 метров, а затем – 60х30 метров. Известно, что объект расположится в новом жилом районе Абакана по улице Авиаторов. Его строительство будут вести в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость арены пока неизвестна.
В Барнауле министру спорта продемонстрировали функционал ледового дворца спорта "Динамо". Экскурсию провели гендиректор компании "Арена" Максим Бурденко и директор компании по строительству Денис Гончаров.
Кроме того, Сергею Головкину представили еще один объект компании — ледовую площадку в торговом центре, которая функционирует при температуре выше 20 градусов.
Отмечается, что в рамках проекта планируется создание в Сибири команд Континентальной хоккейной лиги. Предполагается, что в течение игрового сезона по пять игр будет проходить в Томской области, республиках Алтай, Бурятия, Тыва, в Алтайском крае и Хакасии.
Ранее глава Хакасии Виктор Зимин поддержал инициативу инвесторов на встрече, которая проходила в Хакасии в начале октября.
"Надеемся на успешную реализацию проекта, тем более строительство было предварительно одобрено министром спорта России Павлом Колобковым на встрече в Москве. Уверен, что арена будет востребована в нашем регионе: спортсменам и жителям Хакасии необходим "теплый" лед", – сказал Сергей Головкин.
Ранее стало известно, что компания "Арена" намерена построить ледовую арену в Республике Бурятия. Речь идет о спортивном объекте примерно за миллиард рублей. При этом власти региона неоднократно обращались с различными просьбами к президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя правительства Виталию Мутко с просьбой построить подобный объект.
Комментарии
Министр спорта Хакасии)))) Оборжаться!!!!