Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Цена на зерно и муку в Алтайском крае осенью 2017 года упала приблизительно на треть на фоне высоких показателей урожайности. В этом году аграриям региона вновь удалось преодолеть планку в 5 миллионов тонн зерна, что серьезно повлияло на ценовую политику. Об этом журналистам рассказал президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман.

По его словам, зерно уже в прошлом году переработчики закупали по цене 10,5-11,5 тыс. рублей за тонну третьего сорта. Сегодня же муку высшего сорта на Алтае можно купить за 11,7 или 11,8 тыс. рублей. При этом еще год назад высший сорт покупали примерно по 17 тыс. рублей за тонну.

Валерий Гачман напомнил, что в этом году в регионе собран урожай, который на четверть превышает уровень прошлого сезона. При этом сельхозпроизводители не компенсируют падение цен ростом урожая. Например, алтайские аграрии в этом году собрали урожай гречихи, которого хватит на несколько лет вперед, поэтому нужно было заранее думать, что цена на этот продукт упадет.

"В Алтайском крае такого роста урожая нет, как по Южному федеральному округу. Там и при сегодняшних ценах производство пшеницы рентабельно, учитывая, что урожайность – 6-7 тонн с гектара. Падение цен даже в 2 раза перекрывает там издержки производства. При нашей урожайности падение цен не будет компенсировано", — сказал он.

Он также обратил внимание на кредитную нагрузку, которая есть у алтайских сельхозпроизводителей и зернопереработчиков. При этом выпуск муки в 2017 году должен сохраниться в объемах прошлых лет. Речь идет о 1,2 млн тонн муки. Причин для роста объемов производства пока нет, как нет причин для роста цен на зерно и муку. Для роста производства нужны новые рынки сбыта. Их же пока нет.

Как писал Amic.ru, алтайские крестьяне опасаются сдавать зерно из-за низких цен. Так, в некоторых районах зерно в настоящее время стоит 6 тысяч рублей за тонну, гречиха — 8 тысяч рублей. Ранее на помощь алтайским фермерам приходили "высокодоходные" рапс и чечевица, однако и на эти культуры ценник упал текущей осенью в 1,5 раза.

В этом году урожай зерна в Алтайском крае составил около 5,1 миллиона тонн. При этом качество зерна в этом году, как отмечал губернатор Александр Карлин, отменное.