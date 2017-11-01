Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Цена на зерно и муку в Алтайском крае осенью 2017 года упала приблизительно на треть на фоне высоких показателей урожайности. В этом году аграриям региона вновь удалось преодолеть планку в 5 миллионов тонн зерна, что серьезно повлияло на ценовую политику. Об этом журналистам рассказал президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман.
По его словам, зерно уже в прошлом году переработчики закупали по цене 10,5-11,5 тыс. рублей за тонну третьего сорта. Сегодня же муку высшего сорта на Алтае можно купить за 11,7 или 11,8 тыс. рублей. При этом еще год назад высший сорт покупали примерно по 17 тыс. рублей за тонну.
Валерий Гачман напомнил, что в этом году в регионе собран урожай, который на четверть превышает уровень прошлого сезона. При этом сельхозпроизводители не компенсируют падение цен ростом урожая. Например, алтайские аграрии в этом году собрали урожай гречихи, которого хватит на несколько лет вперед, поэтому нужно было заранее думать, что цена на этот продукт упадет.
"В Алтайском крае такого роста урожая нет, как по Южному федеральному округу. Там и при сегодняшних ценах производство пшеницы рентабельно, учитывая, что урожайность – 6-7 тонн с гектара. Падение цен даже в 2 раза перекрывает там издержки производства. При нашей урожайности падение цен не будет компенсировано", — сказал он.
Он также обратил внимание на кредитную нагрузку, которая есть у алтайских сельхозпроизводителей и зернопереработчиков. При этом выпуск муки в 2017 году должен сохраниться в объемах прошлых лет. Речь идет о 1,2 млн тонн муки. Причин для роста объемов производства пока нет, как нет причин для роста цен на зерно и муку. Для роста производства нужны новые рынки сбыта. Их же пока нет.
Как писал Amic.ru, алтайские крестьяне опасаются сдавать зерно из-за низких цен. Так, в некоторых районах зерно в настоящее время стоит 6 тысяч рублей за тонну, гречиха — 8 тысяч рублей. Ранее на помощь алтайским фермерам приходили "высокодоходные" рапс и чечевица, однако и на эти культуры ценник упал текущей осенью в 1,5 раза.
В этом году урожай зерна в Алтайском крае составил около 5,1 миллиона тонн. При этом качество зерна в этом году, как отмечал губернатор Александр Карлин, отменное.
Комментарии
На ценах это тоже отразится???? Скорее всего,нет(((Пострадают только те,кто вырастил этот рекордный урожай,а перекупы и торговые сети останутся при своих((((
Имел ввиду цены в магазинах???
а как нам, жителям, края это ощутить? Да и производителями тоже не всё так драматично. Цены то упали, но сбор то существенно вырос! Примерно на тот же прирост, что и снизились цены (на треть). Конечно выросли и накладные для них расходы...Сомневаюсь, что на 33%?
"а как нам, жителям, края это ощутить?"
это все мы ощутим только через год, гречиху в следующем году сеять будут единицы, посевы пщеницы тоже сильно сократятся, многие планируют паровать поля в следующем сезоне, в итоге получится искуственный дефицит и цена подскочит.
Только что покупал хлеб. По сравнению с прошлым годом он подорожал. Интересно из чего его делают? Может из нефти?
Самострелы - фермеры ищут деньгу на патроны?
Сплющий красавес- не?
1.11.2017 16:39
- гость -
"в итоге получится искусственный дефицит и цена подскочит"
ТО то и оно! Российский бизнес хочет иметь прибыль (быстро) только за счет цены! А если что не так, то бросят всё!.
Никто ничего не бросит, на этом все и держится. Кредитная нагрузка будет при любых ценах на зерно. Нужен сбыт, а его нет.