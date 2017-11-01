Фото: politikus.ru
Лишь 8% россиян готовы проголосовать за журналистку Ксению Собчак на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Результаты последнего опроса показали, что имя Собчак знают 98% респондентов, из них о ее планах баллотироваться в президенты знают 75%. При этом лишь 8% готовы отдать за нее свой голос. Самые высокие рейтинги Собчак — в Москве и Санкт-Петербурге (16%). 69% отметили, что у нее нет политических перспектив, и только 6% — что есть.
Отмечается, что среди россиян к журналистке преимущественно негативное отношение. Так, положительно о ней отзывались 20% респондентов, а 64% — отрицательно.
Говоря об эмоциях, которые у опрошенных вызывает Собчак, 35% признались, что она им безразлична, 27% относятся к ней с недоверием, еще 23% — с антипатией.
Около четверти россиян (26%) считают, что у журналистки нет положительных качеств. Самыми главными плюсами Собчак назвали прямолинейность, ум и внешность (по 5% каждый). К главным минусам телеведущей 10% респондентов отнесли манеры поведения и общения, 8% — навязчивость, 4% — стремление "пиариться".
Целевой аудиторией журналистки является молодежь, жители столиц и мегаполисов, а также те, кто не видит своих представителей среди действующих политиков, подчеркнул гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что старшее поколение относится к Собчак негативно, а люди в возрасте от 25 до 34 более открыты к разговору о ней.
Добавим, что опрос проводился с 21 по 22 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 1,2 тысячи граждан РФ.
Комментарии
перепись имбицилов России
Интересно: кто те 8% ????? У них и справки наверное есть...
На балтийской нет воды горячей Собчак мыть надо.
Да хоть за кого, хоть за собчак, хоть за гордон лишь бы не за дедулю дряхлого - надоел!
8% !!!
в 2012 году Жириновский - 9,35%
Прохоров 7,98%
Миронов - 0,75%
а тут 8% !
Да кто за эту путинскую либерастку голосовать будет?
"в 2012 году Жириновский - 9,35%
Прохоров 7,98%
Миронов - 0,75%
а тут 8% ! "
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дык эти 8 она отнимет у жирика
У неё только два стремления-пиариться и ещё больше богатеть.
Видимо зрители Дом 2
Ни хера себе!!! ВСЕГО лишь 8%!! Я думал, что и 0,000008 не наберет, тут вон оно чё....
Как прокомментировал известный деятель, основная часть студентов учится - ходят на лекции, семинары, делают и сдают лабы и тд. А некоторые расфуфыренные девицы на высоких каблуках появляются невесть откуда в аудиториях аккурат перед сессией в надежде добыть чужие конспекты.
О том, что она стала кандидатом в президенты всего неделю назад узнали. И за неделю - 8%. Я считаю, что это хороший результат