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Эксперты и представители пищевой промышленности Алтайского края в рамках деловой биржи "АлтайПродМаркет" обсудили, как выйти на рынок Китая, чтобы экспортировать туда как можно больше своей продукции.

Не секрет, что сегодня это самый быстроразвивающийся рынок мира, и производителей всех стран притягивает туда как магнитом. Представители пищевой промышленности Алтайского края уже несколько лет поглядывают в сторону Востока, но конкуренция очень большая. О том, как завоевать лакомый кусочек от китайского пирога, в рамках форума рассказал алтайским производителям совладелец и директор по маркетингу консалтинговой компании UCHINA Артем Жданов.

По его словам, чудес не бывает, и большинство алтайских и других российских производителей просто сидят и ждут, что китайцы сами придут и купят продукцию.

"Недостаточно просто отправить туда контейнер, думая, что его будут встречать с распростертыми объятиями. Весь мир продает в Китай, конкуренция там бешеная. Российские производители не самые узнаваемые. Товары с американским, британским флагами будут продаваться лучше. К сожалению, Россия в Китае не бренд. Они знают только Владимира Путина, нашу нефть и газ. О наших продуктах знают только на севере Китая, но это дотационный регион. Главные покупатели находятся на востоке и юге страны, где вообще плохо знают Россию. Если вы зайдете в популярные магазины страны, вы там не найдете российских продуктов", — сказал Amic.ru Артем Жданов.

Эксперт уверен, что в ближайшее время выгоднее продавать именно не растительное масло или мед, а детское питание. Это потенциально очень выгодно для алтайской пищевой промышленности. Тем более что в Китае разрешили вновь рожать второго ребенка. При этом нужно помнить, что мясо и молочную продукцию завозить в Поднебесную запрещено.

По словам Артема Жданова, субсидии на контейнерные перевозки могут исправить проблему логистики. Отправляя вагоны из России в Китай, нужно их обратно чем-то заполнять. Тогда это будет выгодно для крупных производителей. Например, российское мороженое доставляется в Китай в специальных морозильных контейнерах. В итоге это требует дополнительных затрат, и продукция продается намного дороже, чем у известных мировых брендов, с которыми китайцы знакомы.

Эксперт призвал компании, которые хотят зайти на этот рынок, быть готовыми к огромным тратам на первоначальном этапе. Например, отправлять своих представителей в Китай, открывая там свои торговые представительства. В качестве положительного примера он привел алтайскую компанию "Алейскзернопродукт".

"Я привожу в пример эту компанию всегда, когда рассказываю, как нужно выходить на китайский рынок. У них там есть свои люди, они сами занимаются логистикой. Хочу отметить, что не нужно думать про всю страну. На первоначальном этапе лучше торговать в одном городе. Если продавать немного в Шанхае с 30 миллионами жителей — вам уже хватит опробовать этот продукт на рынке", - подытожил Артем Жданов.

Как пояснил Amic.ru президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман, сейчас в регионе недостаточно развиты контейнерные отгрузки — этим может заниматься только одна станция в городе Барнауле, а предприятия переработки расположены на разных территориях края.

Так, 15 сентября 2017 года было принято постановление правительства РФ о том, что затраты на отгрузку муки, в частности на китайский рынок, будут компенсироваться, но отгрузка предполагается только контейнерами.

Валерий Гачман отметил, что контейнеры невозможно формировать в Алтайском крае, лишь в центральной части страны, недалеко от Москвы.

"Технически мы можем принять в этом участие, если будем формировать грузовые платформы в соседнем Новосибирске. Как делать это практически — никто пока не знает.

Если будет четко сформулирован механизм этого инструмента, то получаемая льгота перекроет эти издержки. Минус очень большой в том, что контейнеры из всех районов Алтайского края, кроме Барнаула, придется возить до Новосибирска на машинах", — сказал Валерий Гачман.

Он напомнил, что за прошедшие полгода в Китай было отгружено 250 вагонов муки. Из них 50 уже доставлены в республику, а остальные на пограничных переходах, где их отправляют в Поднебесную уже на автомобильном транспорте. Причем в основном используются вагоны, а не контейнеры, что намного удобнее китайским партнерам. Прямые же отгрузки применяются очень редко из-за своей дороговизны.

"Следующим механизмом поддержки экспорта является обнуление тарифов для экспорта зерна. Снятие излишка с внутреннего рынка на внешний дало бы положительный эффект. Однако и здесь пока не продуман механизм, позволяющий довести льготу непосредственно для сельхозпроизводителя. При этом идеальным было бы, если бы производители экспортировали в Китай уже готовую продукцию в виде муки, печенья или замороженного хлеба. Однако именно российское зерно остается самым конкурентным продуктом на международном рынке", — заключил Валерий Гачман.

Ранее руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина рассказала, что власти Алтайского края предложили Минсельхозу РФ ввести компенсации на отгрузку товаров крытыми вагонами и цистернами. Такая мера позволит местным производителям увеличить экспорт продукции в Китай.

Кроме того, сейчас в регионе недостаточно развиты контейнерные отгрузки — этим может заниматься только одна станция в городе Барнауле, а предприятия переработки расположены на разных территориях края.