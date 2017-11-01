Фото: anews.com
Журналистка Ксения Собчак, которая ранее заявила, что собирается участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году, рассказала, что ее связывает с действующим главой государства Владимиром Путиным. Об этом пишет RT.
По словам ведущей, единственная ее связь с Путиным - это то, что в то время, когда ей было десять лет, Путин работал с ее отцом Анатолием Собчаком.
"Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — цитирует издание слова Собчак.
Также она прокомментировала сообщения о якобы ее разговорах с президентом РФ. Собчак подчеркнула, что у нее нет никаких встреч с главой государства. С ним она встретилась лишь один раз, причем это было связано с кино.
Комментарии
В 10 лет рано вязаться..Но Он тогда ещё мог
Судя по фото она весьма рослая была в 10 лет А может слово "связь" имеет иной смысл?