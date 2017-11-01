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Россия собирается развивать систему "все включено"

, ИА "Амител"
Таким образом планируется повысить конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке

Фото: mardentro.ru

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) считает важным развивать обслуживание в отелях по системе "все включено" и распространять его на разные территории РФ, повышая таким образом конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ведомства Олега Сафонова.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". Паландокен считает, что такая система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

Сафонов отметил, что отказ или неотказ от "все включено" при обслуживании в отелях является делом турецких коллег. "Однако мы считаем очень важным распространять эту систему на территории Российской Федерации, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов", — приводит его слова агентство.

Глава Ростуризма напомнил, что процесс внедрения системы уже идет в Краснодарском крае, где в данную работу включаются туроператоры и отельеры.

"Внутри страны мы собираемся эту систему развивать, так как считаем, что это приведет к созданию конкурентоспособного турпродукта, который является популярным среди российских туристов", — цитирует агентство слова Сафонова.

Он подчеркнул, что решение турецких коллег является их суверенным делом. Развитие данной системы в РФ повысит конкурентоспособность страны на мировом туристическом рынке, заключил Сафонов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.11.2017 19:08
- гость -

все включено по российски... хамство, воровство из номеров и т.д. и т.п.

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