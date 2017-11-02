фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Деревянная архитектура всегда была частью Барнаула, его историей. У нас есть несколько выдающихся зданий-памятников: дом купцов Шадриных, дом Носовича, дом Архитектора, гимназия Будкевич. Улицы Анатолия, Никитина и Короленко славятся своими деревянными постройками с резным декором. И если в этой части города сооружения находятся в приемлемом состоянии, то на улицах Партизанская и Пролетарская картина довольно удручающая.
Многие дома здесь пустуют и продаются, а некоторые уже пошли под снос. Постройки теснят бизнес-центры и жилые многоэтажки. С одной стороны, это логично: город развивается и застраивается, а поддерживать в хорошем состоянии деревянный дом, построенный много лет назад, довольно сложно. С другой стороны, как этот процесс проходит, есть ли возможность сохранить дома и какой облик в конце концов обретет город.
Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялся по центру Барнаула и запечатлел происходящее.
Комментарии
Хорошо любоваться, но жить в них наверное такой гемор...
и слава Богу
А ведь и пещеры в которых когда то жили протобарнаульцы совсем исчезли...
да может и слава богу? это ж не дома, а пещеры какие-то с окнами, лежащими на земле и уровнем пола ниже уровня грунта!!!!
В Томске старую архитектуру всячески поддерживают, облагораживают, гордятся ею, показывают туристам.
В Барнауле этого нет, скорее все старое уничтожается, строят всякие нелепые дома и торговые центры, видимо разница в людях.
В Томске старую архитектуру всячески поддерживают, облагораживают, гордятся ею, показывают туристам.
В Барнауле этого нет, скорее все старое уничтожается, строят всякие нелепые дома и торговые центры, видимо разница в людях.
Да, тоже вспомнила про Томск. Там есть целая программа реставрации деревянных домов, сохранились кварталы домов с изумительной резьбой, их приводят в порядок и создают людям нормальные условия для жизни. Экскурсии водят - и туристы едут посмотреть на это чудо толпами. У нас же только трындят про туризм - думают, наверно, что туристы - идиоты, поедут смотреть на ТРЦ-сараи и осыпающиеся лысые склоны. Да еще на новиковские "приколы".
2.11.2017 11:02
- гость -
А зачем???? Может я что-то не понимаю, но красота у этих домишек довольно сомнительна. А для жизни... Ну как можно жить в домах на первом и пятом фото??? Да их чтобы пригодными для жилья сделать нужно снести и заново построить. Кто вообще додумался строить дом , у которого окна начинаются ниже уровня земли? Это ж темень, сырость и холод!!!
2.11.2017 11:13
- гость -
Что из изображенного на фото вы считаете достойным экскурсии? На красноармейском есть несколько старинных двухэтажных домов с резьбой. Их сейчас реставрируют. Очень достойно выглядят. Посвежевшие, помолодевшие. Но сохранять этот позор изображенный на фотографиях, построенный неизвестно кем и неизвестно из чего... Зачем?
2.11.2017 11:14
- гость -
да и правда, титаники и яйца -ра наше фсёёё
2.11.2017 11:45
- гость -
я ни слова про титаник не написала. но не все СТАРОЕ нужно считать шедевром и сохранять. У моего деда в деревне была баня. Ей лет 40 было. Топилась по черному. Лет 20 назад дед ее разобрал и поставил на этом месте новую , просторную и удобную. Тоже нужно было присвоить статус памятника архитектуры и реставрировать в надежде на то что туристы попрут за 300 верст баню посмотреть?