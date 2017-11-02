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Огромный дом с функцией "трансформера" продают в Барнауле за 15 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 750 квадратных метров находится в Казенной Заимке
Фото: avito.ru
 
Четырехуровневый особняк площадью 750 квадратных метров продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
 
Высота потолков в доме составляет 3,2 метра, а в подвале – 2,4 метра. На первом и втором этажах полностью выполнен ремонт. Третий этаж  — частично под отделку.  
 
"Санузлы на каждом этаже с кафелем и сантехникой, гараж, цокольный этаж возможно использовать под бильярдную, сауну и тренажерный зал", — отмечает продавец жилья. 
 
Коттедж расположен на участке площадью 10 соток. 
 
Также автор объявления указывает, что каждый этаж можно использовать отдельно под квартиры либо создать на базе дома гостиницу или детский сад.
 
Кроме того, указывается, что на дом имеется обременение. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.11.2017 08:56
- гость -

цыганский размах

0  0
2.11.2017 09:38
- гость -

кстати, тоже первым делом про ромал подумал)
а вообще похоже на казарму)
зачем было подобное строить - ума не приложу...

0  0
2.11.2017 10:33
Мурзик

Сколько можно напоминать о этом цыганском царстве!? Никому эта "красота" не нужна!! Радует что сделали выводы из прошлой публикации и реакции на нее, фотки сделали другие , чуть по спокойнее но все равно ЦЫГАНСКАЯ АТМОСФЕРА бросается в глаза!!!!
750 квадратов -жуть!!!!

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2.11.2017 10:34
Медведь-шатун

Проект К-9........

0  0
2.11.2017 11:53
- гость -

Жесть! Мне особенно унитазик, стоящий сиротливо в углу, понравился

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