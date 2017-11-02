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Комментарии
Вообще-то "Последний император" - это Фёдор Владимирович Емельяненко.
а где фото с Матильдой?
На счёт Матильд, это не к Фёдору, а к Александру
Трогательно упыря кровавого изобразили...
2.11.2017 08:43
- гость -
Наташи на тебя нет!
На Медведева похож.
2.11.2017 08:54
- гость -
Это он и есть. Упыри не стареют.
Очень уж он на неДимона нашего похож.
Неудобно же все время в форме. Хоть бы в трениках иногда ходил.
да, на Митю Менделя похож, как внешне, так и "величиной" личности)
Медвед явно отпрыск царского рода. Говорят, во власти случайных людей нет. Путин тоже на какого-то старинного европейского монарха похож, где-то встречал изображение
Вид у императора безучастный, такое очучение что декоративный он правитель
А кто не кровавый правитель? ВСЕ без исключения кровавые правители,были, есть, будут, сейчас на данный момент все запятнаны кровью от терроризма, якобы в "мирное" время.
Вообще судить сложно, как было в реальности, когда за 70 лет СССР история переписывалась.
красивый был мужик
2.11.2017 08:54
- гость -
ничего общего. два уха , два глаза, один нос. вот и всё сходство
О николай - кровавый