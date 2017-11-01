Готовится проект о "похоронном полисе" для жителей России, сообщает паблик Mash. Первые слушания назначены в Общественной палате РФ на 9 ноября.
По замыслу разработчиков инициативы, каждый сможет купить себе специальный полис.
Таким образом, как полагают "ритуальщики", россиянин, прежде чем достойно прожить свою жизнь, должен организовать себе место на кладбище, заранее заказать гроб и закупить все принадлежности.
Необходимо будет каждый месяц оплачивать полис. О сумме взноса пока ничего неизвестно.
Комментарии
Естественно, в добровольно-принудительном порядке?
И причем, схема, как с капремонтом будет - сдаем в фонд, а там кого похоронят.
Вот это настоящая забота !!!
Вот дела.Как-то уже сложилось в голове,что хоронить умерших-дело живых.
Утилизационный сбор. Главное сейчас деньги собрать, а там хоть трава не расти, на вашем холмике. Сначала автомобили, потом бвшмаки, теперь сами расеяне.
Помоему государство О*УЕЛО ПОЛНОСТЬЮ!!!
Помоему государство О*УЕЛО ПОЛНОСТЬЮ!!!
AXPИHETЬ- до чего дожили!!!
Может гроб сразу прикупить и держать на балконе, а то вдруг инфляция, цены подскачут? Как вы думаете?