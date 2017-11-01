Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что в проекте бюджета на 2018-2020 годы не заложены средства на введение продуктовых карт для малоимущих, так как бюджет имеет другие приоритеты, пишет "Парламентская газета".
По словам Гутенева, приоритетные задачи в условиях "напряженного бюджета" становятся другими: "При наличии возможностей идею введения продуктовых карт было бы неплохо реализовать. Но сейчас Минпромторг на этом не настаивает, поскольку есть ряд программ по импортозамещению, повышению конкурентоспособности промышленности, формированию преференций для развития инновационных отраслей".
По мнению Гутенева, тему не нужно считать закрытой и консультации с экспертным сообществом можно продолжать.
Минпромторг в 2014 году предложил ввести в России продуктовые карты для малоимущих. В июне 2017 года было решено внедрить эту систему во второй половине 2018 года. На реализацию программы понадобилось бы 300 миллиардов рублей.
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