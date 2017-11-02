Телеведущая Ксения Собчак в интервью ВВС в среду рассказала о том, что ее связывает с президентом России Владимиром Путиным.
"Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — сказала Собчак. Отметим, что Анатолий Собчак в 1991-1996 годы занимал пост мэра Санкт-Петербурга.
По ее словам, за все время она только один раз встречалась с Путиным — для документального фильма, который Собчак снимает о своем отце.
"Я, кстати, для кино встретилась еще и с Медведевым и другими людьми, которые сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом", — подчеркнула телеведущая.
Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России 18 октября.
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