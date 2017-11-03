"Народный знак качества" в цифрах: подводим итоги премии Amic.ru

Идея провести свою премию родилась у нас в августе. И так как мы не привыкли откладывать все на потом, "Народный знак качества" увидел свет уже 5 сентября. Наши читатели сразу начали активно предлагать своих номинантов, часть из которых перешла во второй этап и приняла участие в финальном голосовании. Выбирать лучших читателям Amic.ru приходилось в 17 номинациях, которые вместили в себя основные барнаульские компании.
5 ноября второй этап премии "Народный знак качества" завершается, и уже 16 ноября мы объявим список "лучших" компаний, которые выбрали наши читатели. Amic.ru решил вспомнить, как проходила его первая "народная" премия:
- Запуск премии состоялся 5 сентября.
- 5 октября мы представили топ-10 компаний-финалистов.
- Наибольшее количество номинантов мы наблюдали в категории "Ресторан года": 39.
- Отчетные новости по премии выходили 2 раза в неделю.
- Всего вышло 14 новостей (эта 15-я).
- Партнерами премии "Народный знак качества" являются 2 компании: Tele2 и Alpari.
- Голосование в премии шло в 17 номинациях.
- Открытое голосование стартовало 5 октября.
- И уже 5 ноября мы начинаем определять лучших в этом году.
- Премия "Народный знак качества" проходит в 4 этапа.
- Номинантов одной номинации выбирала редакция Amic.ru.
- Новости по ходу премии посмотрели почти 25 тыс. раз.
- Всего во втором этапе голосования приняли участие 5 955 человек.
- На страницу премии зашло более 140 тыс. барнаульцев и жителей края.
- 16 ноября – тот самый день, когда мы объявим победителей премии "Народный знак качества".
*партнеры мероприятия
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