Фото: barnaul.org
Жители улиц Покровская и Солнцева направили губернатору Алтайского края Александру Карлину благодарственное письмо, выразив признательность за отремонтированные дороги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Минувшим летом заасфальтировали проезжую часть, а также места под парковку автомобилей. И мы, все жители окрестных домов, очень этому рады. Теперь проезд на автомобиле до городской больницы № 4, районной поликлиники и ДК Барнаула занимает всего несколько минут и вызывает только положительные эмоции", — сказано в обращении барнаульцев.
Как сообщалось ранее, улица Покровская в Барнауле была отремонтирована в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Что касается улицы Солнцева, то ее привели в порядок в ходе текущего ремонта.
Комментарии
А что нашей улице в таком случае делать - асфальта нет, грязь, лужи - недоверие выражать?!
На Юрина
1. остановка Докучаево, направление в город - яма после летнего ремонта;
2.остановка Художественная школа, направление в город - яма после летнего ремонта.
Это наблюдение за сегодняшний поход в магазин.
Итак, каждый год.
За их налоги им сделали перед выборами дороги, что в нормальной стране как бы само собой. а у нас бросят кость, которую уже давно надо было съесть и забыть, так они еще и благодарность пишут. пусть еще свечку сходят поставят, чтоб жив здоров был и до конца своих дней правил. страна рабов
А не дать ли Нам Ему звезду Героя кап.труда?
Жители улиц Покровская и Солнцева направили губернатору Алтайского края Александру Карлину благодарственное письмо,
Вы, при дурки, весной напишите ему письмо. Кстати, губернатор не отвечает за городские улицы. Он ни за что не отвечает. Он ленточки режет, торгует реликтовым лесом и летает тудасюда за наш счёт.
полностью поддерживаю:
2.11.2017 14:25
- гость -
А еще он создает видимость бурной деятельности в АК и всем несогласным затыкает рот.
Идиоты что ли? Напишите ему спасибо за то что дышите бемплатно