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Волчихинский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в хищении огнестрельного оружия с применением опасного для жизни насилия и приготовлении к убийству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что инцидент произошел в конце мая текущего года. Обвиняемый во время распития спиртного с гражданской супругой заявил, что хочет застрелить местного жителя, с которым он повздорил ранее. Так как оружия у злоумышленника не было, он решил похитить у знакомого орудие убийства — огнестрельное охотничье гладкоствольное ружье.
Вооружившись ножом на случай, если последний не захочет добровольно отдать ружье, мужчина пошел к его дому. Как и ожидалось, владелец ружья не согласился отдать его осужденному, поэтому мужчина ударил знакомого ножом не менее трех раз в область грудной клетки. Затем, думая, что он убил мужчину, злоумышленник скинул его в находящийся в доме погреб, нашел в доме сейф и похитил ружье.
Закрыв дверь в дом на щеколду, чтобы помешать обнаружению тела, обвиняемый с ружьем пошел по улице села, где его заметила мать его гражданской супруги. На ее вопрос, откуда у мужчины ружье и зачем оно ему, тот ответил, что собирается убить своего обидчика, после чего женщина отобрала у него оружие.
Отмечается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
атак заводная теща
А порезанный-то жив?
Огонь тёща!
У мужика забрал ружо,
а тёща- это тебе не баран чихнул.))
теща молодец.
срок только маленький надо бы 20. покушение на убийство( если 1 жив).
+подготовка ко второму.
Самый гуманный суд за убийство 1-ой степени.
В США минимум 25, а то и вышка. В каком штате бы судили.